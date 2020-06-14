Боченски — о победе на выборах: потратил $ 30 тыс. Казахстанский паспорт — не проблема

Экс-капитан «Барыса» Брэндон Боченски сообщил, что казахстанский паспорт не помешал ему победить на выборах мэра города Гран-Форкс.
«Вся избирательная кампания обошлась мне в $ 30 тыс. — не самый большой бюджет. Слышал, другие кандидаты потратили немного больше. Очень приятно, что меня поддержал Зак Паризе. Мы давно дружим, играли вместе в колледже и университете. Он до сих пор выступает в НХЛ за «Миннесоту».
Могу ошибаться, но я стал первым мэром в истории Гранд-Форкса, кто профессионально играл в хоккей. Хотя этого стоило ожидать. У нас хоккейный город и одна из лучших арен среди студенческих команд в стране. Думаю, хоккейная карьера мне даже поможет. В этом виде спорта учишься работать в команде. Я был капитаном в «Барысе», у нас не было супербюджета, но была хорошая команда и атмосфера, мы попадали в плей-офф. Лидерство — ещё одна важная штука, которая пригодится в политике. Надеюсь, у меня получится быть лидером.
У меня есть паспорт Казахстана, но это тоже не проблема — в США много людей с двойным гражданством. Тем более что Казахстан — важная часть моей жизни, даже часть моего сердца. У меня есть хорошие друзья, так что рассчитываю туда вернуться», — цитирует Боченски Sports.ru.
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