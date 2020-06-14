Наиль Якупов обменян из «Витязя» в «Амур»

Как стало известно «Чемпионату», форвард Наиль Якупов продолжит карьеру в «Амуре». Нападающий выступал за СКА, но в мае питерцы обменяли его в «Витязь» на спортивные права на форварда Германа Рубцова. Подмосковный клуб обменял игрока на денежную компенсацию.

В минувшем сезоне в 46 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Якупов набрал 20 (10+10) очков.

В 2010 году Якупов перебрался в НХЛ. Там выступал за «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз» и «Колорадо Эвеланш». В общей сложности Якупов в НХЛ набрал 136 (62+74) очков в 350 матчах.

В 2018 году нападающий вернулся в Россию. В КХЛ подписал контракт со СКА.

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.