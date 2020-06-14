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Берюбе: плей-офф с 24 командами — единственный справедливый вариант возобновления сезона

Берюбе: плей-офф с 24 командами — единственный справедливый вариант возобновления сезона
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал ситуацию с возобновлением сезона НХЛ в формате плей-офф из 24 команд.

«Он справедлив. Оставалось 10-12 игр, у некоторых команд – 12, это большое число матчей, чтобы поменять свою позицию. «Колорадо» всего в двух очках позади нас, есть и другие команды, которые располагаются близко. Считаю, что с таким большим числом оставшихся матчей это был единственный справедливый вариант. Нужно делать то, что требуется, контролировать это мы не можем. Надо играть и делать то, что должны.

Всё сведется к командам, которые допустят меньше ошибок и сыграют правильно – и жёстко. Поверьте, быть конкурентоспособной командой и сложным соперником в таком формате – это точно большой плюс. Думаю, у команды, которая сыграет жёстко, хочет сражаться на пределе и не переживает о том, что творится вокруг, шансы будут выше», – цитирует Берюбе The Athletic.

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги был завершён из-за коронавируса. Вcпышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). Нынешний сезон НХЛ должен возобновиться в формате плей-ин. Команда Берюбе примет участие в групповом раунде для лидеров Западной конференции, в котором команды определят посев с первого по четвёртое место.

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