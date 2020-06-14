Берюбе: Тарасенко был в отличной форме перед паузой, он готов вернуться

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе рассказал о состоянии российского форварда команды Владимира Тарасенко, который из-за травмы не выходил на лёд с октября.

«Он в хорошей форме. До приостановки сезона он был готов вернуться и играть. Владимир проделал хорошую работу, чтобы восстановиться. Хорошо поработал и тренерский штаб. Тарасенко держал себя в отличной форме. Набрал даже более хорошую форму, чем в сентябре. Владимир готов вернуться», — цитирует Берюбе The Athletic.

Тарасенко получил травму 24 октября. Через пять дней перенёс операцию на плече. Тогда врачи говорили, что он пропустит не менее пяти месяцев.

До травмы Владимир принял участие в 10 матчах, в которых набрал 10 (3+7) очков. В сезоне-2018/2019 россиянин забросил 33 шайбы и стал одним из ключевых игроков «Сент-Луиса», выигравшего Кубок Стэнли.