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Каратаев — о тренере сборной Казахстана: это может быть и освобождённый тренер

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Каратаев — о тренере сборной Казахстана: это может быть и освобождённый тренер
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев сообщил, что национальную команду может возглавить специалист, не занимающий должность главного тренера «Барыса».

«Поскольку все сроки из-за коронавируса сдвинуты, мы не сильно обеспокоены ситуацией с тренером «Барыса». Ближайшие турниры до чемпионата мира будут нескоро, матчи Евровызова будут в декабре или феврале. Если «Барыс» выберет тренера, который будет работать только в клубе, будем искать кандидатуру другого специалиста. Это может быть и освобождённый тренер, проблем нет», – приводит слова Каратаева ТАСС.

Напомним, из-за эпидемии коронавирусаМеждународная федерация хоккея отменила чемпионат мира 2020 года. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.

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