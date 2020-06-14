Каратаев — о тренере сборной Казахстана: это может быть и освобождённый тренер

Генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев сообщил, что национальную команду может возглавить специалист, не занимающий должность главного тренера «Барыса».

«Поскольку все сроки из-за коронавируса сдвинуты, мы не сильно обеспокоены ситуацией с тренером «Барыса». Ближайшие турниры до чемпионата мира будут нескоро, матчи Евровызова будут в декабре или феврале. Если «Барыс» выберет тренера, который будет работать только в клубе, будем искать кандидатуру другого специалиста. Это может быть и освобождённый тренер, проблем нет», – приводит слова Каратаева ТАСС.

Напомним, из-за эпидемии коронавирусаМеждународная федерация хоккея отменила чемпионат мира 2020 года. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.