Каратаев — о тренере сборной Казахстана: это может быть и освобождённый тренер
Генеральный директор Федерации хоккея Казахстана Глеб Каратаев сообщил, что национальную команду может возглавить специалист, не занимающий должность главного тренера «Барыса».
«Поскольку все сроки из-за коронавируса сдвинуты, мы не сильно обеспокоены ситуацией с тренером «Барыса». Ближайшие турниры до чемпионата мира будут нескоро, матчи Евровызова будут в декабре или феврале. Если «Барыс» выберет тренера, который будет работать только в клубе, будем искать кандидатуру другого специалиста. Это может быть и освобождённый тренер, проблем нет», – приводит слова Каратаева ТАСС.
Напомним, из-за эпидемии коронавирусаМеждународная федерация хоккея отменила чемпионат мира 2020 года. Турнир должен был пройти с 8 по 24 мая в Швейцарии.
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