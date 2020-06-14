Канарейкин: конкуренция между Бобковым и Гариповым поможет обоим прибавить

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин поделился мнением о вратарской бригаде омского «Авангарда».

«Возможно, там и нужно было бы усиление, но с продлением Эмиля Гарипова всё стало ясно. Их пара с Игорем Бобковым — нормальный вариант. А то до этого уже два сезона была чехарда, когда конкуренты Бобкова постоянно менялись то из-за травм, то ещё из-за каких-то проблем. Сейчас есть шанс, что конкуренция между Бобковым и Гариповым поможет обоим прибавить.

В прошлом сезоне тренеры не очень доверяли Эмилю, сделав ставку на Игоря. Не знаю, с чем это связано. Тут могли сказаться последствия его травм в «Ак Барсе». И, когда человек приходит в команду в ходе сезона, трудно решиться доверить хоккеисту больше игрового времени. Тут ведь никогда для тренера не бывает идеального решения. Ставишь человека в состав, доверяешь ему, но это ещё не даёт гарантии успешного результата. Иногда здесь требуется интуитивно почувствовать, как поступать. Но, полагаю, уже при подготовке к следующему сезону штаб «Авангарда» получит возможность системно готовить Гарипова, и их пара с Бобковым станет достаточно надёжной», — приводят слова Канарейкина «Известия».