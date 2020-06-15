Новым клубом защитника «Автомобилиста» Валитова может стать немецкий «Крефельд»
Новым клубом защитника «Автомобилиста» Даниила Валитова может стать «Крефельд», выступающий в Немецкой хоккейной лиге (Deutsche Eishockey Liga — DEL). Об этом сообщает издание eishockeynews.de.
В минувшем сезоне 20-летний защитник принял участие в 26 матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности "-4". В среднем за матч Даниил проводил на льду чуть больше семи с половиной минут (07.32). В плей-офф Валитов в пяти матчах серии с «Сибирью» находился в заявке на матч, но на льду так и не появился.
Ранее директор «Автомобилиста» Максим Рябков сообщил, что защитник Валитов решил продолжить карьеру в Немецкой хоккейной лиге (Deutsche Eishockey Liga — DEL).
Защитник «Автомобилиста» Даниил Валитов продолжит карьеру в Германии
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