Ривз: нужно отложить наши разногласия с Кейном — расовая несправедливость намного важнее

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Райан Ривз признал, что временно готов отложить все противоречия с форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Эвандером Кейном ради решения проблем, связанных с расовой несправедливостью.



«Я поговорил с Эвандером и сказал, что хочу присоединиться к мощному сообщению. Борьба с расовой несправедливостью намного важнее наших разногласий, которые мы должны отложить и собраться вместе ради более серьёзной цели.



Невежество полицейских связано с тем, что, вероятно, в каждом подразделении есть два-три плохих сотрудника. Важно не дать этим зёрнам прорасти и набрать силу. Что касается расовых проблем в хоккее, то это преимущественно белый спорт. Поэтому если группа белых хоккеистов выйдет и расскажет о проблемах чёрных игроков, то это будет очень сильно. Это нелегко обсуждать, но мне нравится, как много игроков об этом высказались», — приводит слова Ривза Las Vegas Review-Journal.



Оба темнокожих форварда нередко позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес друг друга через социальные сети.

Ривз — Эвандеру Кейну: я твой худший ночной кошмар