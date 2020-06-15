«Витязь» обменял нападающего Орловича-Грудкова в «Торпедо» на форварда Смолина

В результате обмена с нижегородским «Торпедо» состав «Витязя» пополнил нападающий Михаил Смолин, информирует пресс-служба подмосковной команды. В обратном направлении проследовал форвард Денис Орлович-Грудков.



«ХК «Витязь» обменялся нападающими с «Торпедо». Денис Орлович-Грудков уезжает в Нижний новгород. В Подольск переезжает нападающий Михаил Смолин», — говорится в сообщении подмосковной команды в «Твиттере».



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 24-летний Орлович-Грудков провёл 13 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В единственной встрече в плей-офф он не отметился результативными действиями.



Смолин — воспитанник хоккейной школы «Торпедо». В прошлом сезоне на его счету 18 игр в КХЛ и 2 заброшенные шайбы.