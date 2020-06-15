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Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что все 23 клуба лиги уже подали заявки на участие в с ледующем сезоне.

«Мы уведомили клубы, что сезон начнётся 2 сентября. Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени.

Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила, и представит своё заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утверждён окончательный состав участников», — приводит слова Морозова официальный сайт лиги.

Напомним, «Адмирал» пропустит сезон-2020/2021 в КХЛ, команда из Владивостока планирует вернуться в лигу через год.

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