Все 23 клуба КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что все 23 клуба лиги уже подали заявки на участие в с ледующем сезоне.
«Мы уведомили клубы, что сезон начнётся 2 сентября. Надеемся, что к этому сроку в мире пандемия окончательно уляжется. Для КХЛ это приоритетная дата, так как по сложившейся традиции сезон у нас начинается в первых числах осени.
Все 23 клуба уже подали финансовые документы в соответствии с регламентом. В текущих условиях все пересматривают и повторно анализируют свои планы и бюджеты. Это общие рабочие вопросы, касающиеся не только спорта. Финансовые документы, присланные клубами, лига изучила, и представит своё заключение совету директоров КХЛ. Именно там и будет утверждён окончательный состав участников», — приводит слова Морозова официальный сайт лиги.
Напомним, «Адмирал» пропустит сезон-2020/2021 в КХЛ, команда из Владивостока планирует вернуться в лигу через год.
- 15 июня 2020
-
14:55
-
14:47
-
14:20
-
13:46
-
13:25
-
13:08
-
12:50
-
12:20
-
11:57
-
11:24
-
11:06
-
10:40
-
10:15
-
09:47
-
09:19
-
09:00
-
00:46
-
00:40
-
00:34
- 14 июня 2020
-
23:56
-
23:42
-
23:22
-
22:39
-
22:27
-
21:46
-
21:17
-
20:45
-
20:13
-
19:42
-
19:27
-
19:00
-
18:30
-
17:53
-
17:38
-
16:30