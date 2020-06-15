Защитник «Магнитки» Владислав Сёмин: если бы не СКА, я не стал бы тем, кто есть сейчас

Экс-защитник системы СКА Владислав Сёмин, который недавно в результате трёхстороннего обмена перешёл в магнитогорский «Металлург», рассказал о годах в системе петербургского клуба и оставил пожелание болельщикам «СКА-Невы».
«Это были лучшие годы моей хоккейной жизни. Если бы не СКА, я не стал бы тем, кто я есть сейчас. Никогда не забуду эмоции от первых игр в ВХЛ и КХЛ, борьбу за кубок в МХЛ и ВХЛ. Запомнилось участие в кубке вызова и молодёжном чемпионате мира. Много интересного произошло за эти годы!
«Рыжий сектор» поддерживал нас абсолютно в каждом матче. Гнали нас вперед как дома, так и на выездных матчах. Наши болельщики — очень душевные люди, которые переживают не только за результат команды, но и за каждого игрока. Мне часто писали в тот момент, когда я был травмирован. Спрашивали, как мои дела, поддерживали, предлагали помощь, если она мне требуется. Спасибо «Рыжему сектору» за поддержку как на льду, так и вне льда», — цитирует Сёмина пресс-служба СКА.
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