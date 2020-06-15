«Вашингтон» изменил логотип, выразив поддержку ЛГБТ-сообществу

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» изменил логотип в знак солидарности с ЛГБТ-сообществом. На новой эмблеме клуба хоккейная клюшка изображена в цветах радужного флага.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

Радужный флаг является одним из самых популярных и известных ЛГБТ-символов. Традиционно его полотно состоит из шести продольных полос, цвета которых идут в соответствии с природным порядком радуги сверху вниз: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий и фиолетовый.

Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».