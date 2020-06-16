«Вегас» на два года продлил контракт с Райаном Ривзом

«Вегас Голден Найтс» продлил контракт с нападающим Райаном Ривзом, сообщает пресс-служба клуба. По окончанию сезона 33-летний канадец мог получить статус неограниченно свободного агента.

Новое соглашение рассчитано на два года. Ривз за сезон будет зарабатывать $ 1,75 млн. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ хоккеист провёл за «Голден Найтс» 71 матч и набрал 15 (8+7) очков при показателе полезности «-5» и 47 минутах штрафного времени.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».