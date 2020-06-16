Рирден рассказал о готовности Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил состояние российского форварда Александра Овечкина.
«Он настроен решительно и будет полностью готов к тренировкам, когда нам официально разрешат заниматься. Возможно, в ближайшем будущем мы увидим его уже здесь. Все зависит от планов НХЛ и от того, как будут разворачиваться события с коронавирусом. Судя по голосу, у него хорошее настроение. Он рад, что может работать, ему нравятся перспективы команды. Конечно, он понимает, что сейчас сложно давать какие-либо прогнозы. НХЛ впервые столкнулась с подобной ситуацией. Но он в отличном психологическом и физическом состоянии. Нам очень повезло, что его инструктор, которого я очень ценю, смог всё это время находиться с ним», — приводятся слова Рирдена на официальном сайте НХЛ.
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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