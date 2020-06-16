Бывший вратарь «Адмирала» Олкинуора подпишет контракт с «Металлургом»

Как стало известно «Чемпионату», голкипер Юхо Олкинуора подпишет контракт с «Металлургом». Победитель ЧМ-2019 со сборной Финляндии в прошлом сезоне выступал в составе «Адмирала». За дальневосточников Олкинуора провёл 31 игру при проценте отражённых бросков 92,9 и коэффициенте надёжности 2,51. Также на его счету три матча на ноль.
В декабре 2019-го голкипер сломал руку и выбыл из строя больше, чем на месяц, сумев восстановиться только к концу января. Отметим, что травма основного голкипера существенно сказалась на результатах «Адмирала» в прошлом сезоне.
В «Металлурге» Олкинуора закроет последнюю легионерскую вакансию и станет третьим финном в команде. Ранее магнитогорцы заключили контракты с форвардами Харри Песоненом и Юхо Ламмикко, в результате обмена заполучили канадского нападающего Тейлора Бека, а ещё в апреле достигли нового соглашения с чехом Андреем Нестрашилом. В «Магнитке» Олкинуора составит вратарский дуэт с опытным Василием Кошечкиным.
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