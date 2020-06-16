Александр Овечкин ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде-2022

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мыслями о возможном участии в зимних Олимпийских играх 2022 года. Соревнования пройдут в Пекине (Китай).
«Сейчас вообще тяжело что-либо говорить по поводу Олимпиады — мы не знаем, что будет в следующем сезоне. Вообще будет он или нет.
Расписание кардинально изменилось, и, возможно, в следующем сезоне мы будем играть фактически без выходных — пять игр в неделю», – заявил Овечкин во время прямого эфира в «инстаграме» Юлии Бордовских.
Александр выступал на трёх Олимпийских играх (в Турине-2006, Ванкувере-2010 и Сочи-2014). На Олимпийских играх 2018 года Овечкин не участвовал из-за запрета НХЛ — лига не позволила своим игрокам отправляться в Корею. На тех играх золотые медали выиграла сборная России.
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