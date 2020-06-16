Беспалов — о рыбалке: отец всегда брал меня с собой — заинтересовало, появился азарт

Голкипер «Спартака» Никита Беспалов рассказал о своём главное хобби — рыбалке. По его словам, пристрастился к такому виду отдыха он благодаря отцу.



«Отец с самого детства всегда брал меня с собой. И как-то быстро я пристрастился. Наверное, лет семь мне было, когда я впервые попал на рыбалку. По крайней мере хорошо помню, что в этом возрасте ездил с отцом на реку постоянно. Тут же такое дело: когда что-то хорошее поймал, это сразу и затягивает. Появляется азарт и интерес.

Фото доступно в «инстаграме» Беспалова.

Самые дальние места, куда выбирались? В прошлом году летали с отцом в Астрахань. Но ничего выдающегося не поймали, к сожалению. Попали, когда не было воды. Заехали далеко на раскаты. Там очень много браконьеров, ловят рыбу сетями, поэтому тяжело было рассчитывать на большие трофеи. Караси, правда, клевали каждые пятнадцать секунд. Двух сомиков поймал, но для тех мест — это, считай, ничего.



Пока рыбачу в основном в Подмосковье. Недалеко от дома можно найти хорошие места. Их надо знать, к водоёмам надо приспосабливаться, надо их изучать. Но в тех городах, где я играл, всегда старался выбраться на рыбалку.

Фото доступно в «инстаграме» Беспалова.

Чередую платную и бесплатную, и тут больше зависит от свободного времени. Если времени мало, стараешься найти что-то поближе к дому. И чем ближе к Москве, тем, на самом деле, больше именно платных водоёмов. Если времени много, могу выбраться подальше, чтобы заночевать в палатке.



Подготовка? Люблю всё тщательно сделать. Часа два-три этому посвящаю перед выездом. Четыре удочки у меня с собой — это минимум. Если профессионально подходить к делу, то стасти это дорого. Придётся потратиться. Мои удачки не слишком дорогие — в районе трёх тысяч стоит сама «палка». Плюс надо докупить катушку, леску, крючки… Недавно отдал две тысячи за «плетёнку», которая выдерживает сорок килограммов. Наверное, в полном комплекте удочка стоит около семи тысяч. А поплавочную можно и за пятьсот рублей купить", — цитирует Никиту официальный сайт «Спартака».