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В тренерский штаб «Сочи» перешёл Пронин и ещё три специалиста

В тренерский штаб «Сочи» перешёл Пронин и ещё три специалиста
Хоккей / КХЛ 0

В тренерском штабе хоккейного клуба «Сочи» произошли кадровые изменения, информирует официальный сайт черноморского клуба.

В связи с окончанием срока действия трудовых соглашений клуб покинули тренеры Павел Хинек, Игорь Ефимов и Вадим Тарасов. В новом сезоне в команде главного тренера Александра Андриевского помимо Вадима Хомицкого, Александра Микульчика и Павла Смирнова будут работать Евгений Филинов, Егор Башкатов, Александр Залевский и Николай Пронин.

Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андриевского не сумел попасть в восьмёрку сильнейших клубов Западной конференции. КХЛ прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.

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