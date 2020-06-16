В тренерский штаб «Сочи» перешёл Пронин и ещё три специалиста

В тренерском штабе хоккейного клуба «Сочи» произошли кадровые изменения, информирует официальный сайт черноморского клуба.



В связи с окончанием срока действия трудовых соглашений клуб покинули тренеры Павел Хинек, Игорь Ефимов и Вадим Тарасов. В новом сезоне в команде главного тренера Александра Андриевского помимо Вадима Хомицкого, Александра Микульчика и Павла Смирнова будут работать Евгений Филинов, Егор Башкатов, Александр Залевский и Николай Пронин.



Напомним, в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги «Сочи» под руководством Андриевского не сумел попасть в восьмёрку сильнейших клубов Западной конференции. КХЛ прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда, Кубок Гагарина разыгран не будет.