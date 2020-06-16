Трюдо: если канадский город выберут для плей-офф, окажем содействие НХЛ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что готов пойти содействовать Национальной хоккейной лиге в вопросе проведения плей-офф. Напомним, лига хочет выбрать для проведения Кубка Стэнли два города, в США или Канаде.



«Граница с США пока закрыта, но мы оказать содействие руководству НХЛ. Эдмонтон, Торонто и Ванкувер хотят принять матчи Кубка Стэнли. Если один из наших городов будет выбран, мы поможем доиграть сезон. Нужно только одобрение медиков», — рассказал Трюдо.



В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Лас-Вегас станет одним из двух городов, где пройдут матчи плей-офф НХЛ