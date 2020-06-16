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В «Торпедо» перешёл форвард Михасёнок, ранее игравший за «ОЭРДЖИ»

В «Торпедо» перешёл форвард Михасёнок, ранее игравший за «ОЭРДЖИ»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий Владимир Михасёнок подписал двусторонний контракт с хоккейным клубом «Торпедо», информирует официальный сайт нижегородской команды.

Форвард начинал заниматься хоккеем в школе московских «Крыльев Советов». Затем перешёл в юниорскую команду «Ак Барса», а выпускался из юниорского хоккея уже в составе нижегородского «Торпедо».

После окончания школы Владимир Михасёнок закрепился в основном составе «Амурских Тигров», после чего вернулся в «Крылья Советов», где стал одним из лучших бомбардиров МХЛ, набрав 50 (18+32) очков в 58 встречах.

В прошедшем сезоне 22-летний форвард дебютировал в Высшей Хоккейной Лиге, где в составе «ОЭРДЖИ» из Пекина был одним из лидеров команды. На счету Михасёнка 29 (12+17) очков в 53 матчах, что позволило ему стать третьим бомбардиром своей команды.

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