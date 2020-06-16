Р. Ротенберг: у СКА свой почерк. Пять лет мы в финале Запада, у нас 15 чемпионов ОИ

Вице-президент СКА Роман Ротенберг прокомментировал введение потолка зарплат в КХЛ.



«У нас есть всегда план А, всегда есть план Б. Есть вариативность в тактике. Мы готовы к любым поворотам. Для этого мы создавали нашу систему с молодыми игроками, которые готовы взять на себя роли. Мы начали готовиться, чтобы наши молодые игроки брали на себя более серьёзную роль в команде мастеров. Вы видели тройку Марченко – Подколзин – Морозов.



Также неотъемлемая её часть защитник Галенюк, не хватает одного защитника для пятёрки. У нас будут молодые защитники в следующем сезоне, чтобы была пятёрка. Эта работа была проведена в течение многих лет.



Всегда, когда затягивается перестройка – это сложно. Есть пример «Чикаго». Они выиграли три Кубка Стэнли, а сейчас не попадают в плей-офф несколько лет подряд. Мы постепенно идём к этим изменениям, смотрим по игрокам, у нас большая служба аналитиков.



Мы собираем всех, смотрим, шерстим, смотрим, кто больше всего подходит нам. У нас свой почерк и своя идентичность. Пять лет мы в финале конференции, пять лет мы работаем на сборную, у нас 15 олимпийских чемпионов», – цитирует Ротенберга «Бизнес Online» со ссылкой на «Радио Зенит».

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