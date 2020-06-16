Тарасенко: в России мало детских команд, поэтому иногда кого-то толкают

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о разнице России и Северной Америки в воспитании юных хоккеистов.



«Отношение к детям на льду в Северной Америке? Здесь очень много игроков, много команд. В России мало команд, надо, чтобы ребёнок попал в определённую команду, поэтому, случается, кого-то толкают. У меня в Новосибирске играл брат, там отчисляли 8-летних детей под предлогом «тебе не дано играть в хоккей». Это детская травма. Как может быть не дано в этом возрасте? В США дают шанс играть, здесь никто никого не толкает.



У многих родителей есть нереализованные амбиции, вот они и хотят, чтобы у них вырос новый Кучеров. Начинают тренировать ребёнка, а ему это не нравится. Со временем он просто устанет. Может, ребёнок не особо хочет играть в хоккей? Есть примеры, когда ребенок в раннем возрасте устаёт от хоккея. Может, он и хотел им заниматься, но его загнали», — рассказал Тарасенко в эфире Андрея Степанова в «Инстаграме».