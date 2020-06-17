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Кожевников: не буду давать Дацюку никаких советов, духовная жизнь — личное дело каждого

Кожевников: не буду давать Дацюку никаких советов, духовная жизнь — личное дело каждого
Хоккей / КХЛ 0

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал резонансную историю с захватом Среднеуральского женского монастыря. Ранее сообщалось, что храм отказывается покинуть схиигумен Сергий, отстранённый РПЦ от служб. Его поддерживают казаки и форвард «Автомобилиста» Павел Дацюк. Сергий является духовником хоккеиста.

«Вообще, духовная жизнь – личное дело каждого человека. Сейчас читаю прессу и вижу, что там происходит какая-то ерунда. Думаю, скоро нам скажут официальную версию, что там происходит, пока ничего толком непонятно. Моё мнение – захватывать ничего нельзя, нужно всё решать мирным путём.

Повторюсь, непонятные вещи творятся, пусть разбираются. Лично я не буду давать никаких советов Павлу Дацюку, так как он уже взрослый и состоявшийся человек. Единственное, думаю, что пора ему уже начинать готовиться к следующему хоккейному сезону, он ведь собирался продолжить карьеру», — сказал Кожевников «Чемпионату».

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