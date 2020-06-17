Дацюк находится в захваченном храме. Он заступился за священника, отрицающего коронавирус

Нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре, который захватил схиигумен Сергий, сообщает Ura.ru. Ранее стало известно, что Сергий и его сторонники из числа казаков захватили храм.
Сергию запретили вести службы в храме после того, как он отрицал пандемию коронавируса. В одной из проповедей духовника полиция нашла возбуждение ненависти и вражды.
Несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы. Более того, он не пустил направленного в храм епархией священника.
Дацюк после резонансной истории заступился за Сергия, который является духовником спортсмена.
«Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьёй мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждёт меня, мы можем исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца», – приводит слова хоккеиста «Екатеринбург Онлайн».
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