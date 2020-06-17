Бывший защитник «Локомотива» Якуб Накладал стал игроком «Пардубице»
Чешский защитник Якуб Накладал подписал контракт с «Пардубице», сообщает пресс-служба клуба. Накладал подписал соглашение с «Падрубице» на три года.
32-летний Накладал покинул чешскую лигу в 2011 году. Последние годы он провёл в Континентальной хоккейной лиге. Так, Накладал выступал за «Салават Юлаев», московский «Спартак», «Лев» и «Локомотив». В общей сложности он провёл в КХЛ 365 матчей и набрал 119 (39+80) очков.
Также Накладал выступал в НХЛ за «Калгари Флэймз» и «Каролина Харрикейнс» и финской лиге за «ТПС». Именно в «Пардубице» Накладал начинал свою карьеру. За этот клуб он провёл пять сезонов.
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