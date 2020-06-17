Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Бывший защитник «Локомотива» Якуб Накладал стал игроком «Пардубице»

Бывший защитник «Локомотива» Якуб Накладал стал игроком «Пардубице»
Хоккей / КХЛ 0

Чешский защитник Якуб Накладал подписал контракт с «Пардубице», сообщает пресс-служба клуба. Накладал подписал соглашение с «Падрубице» на три года.

32-летний Накладал покинул чешскую лигу в 2011 году. Последние годы он провёл в Континентальной хоккейной лиге. Так, Накладал выступал за «Салават Юлаев», московский «Спартак», «Лев» и «Локомотив». В общей сложности он провёл в КХЛ 365 матчей и набрал 119 (39+80) очков.

Также Накладал выступал в НХЛ за «Калгари Флэймз» и «Каролина Харрикейнс» и финской лиге за «ТПС». Именно в «Пардубице» Накладал начинал свою карьеру. За этот клуб он провёл пять сезонов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020