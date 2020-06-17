В «Тракторе» утвердили новую стратегию развития под названием «Трактор-2025»

Состоялось внеочередное общее собрание членов ЧГОО ХК «Трактор», информирует официальный сайт челябинского клуба.



По итогам собрания были одобрены основные регламентирующие документы — новая редакция устава и положение о совете директоров, принята стратегия «Трактор-2025», а также утверждён новый состав совета директоров.



В новый совет директоров клуба вошли:

Виктор Мамин – заместитель губернатора Челябинской области;

Станислав Мошаров – заместитель губернатора Челябинской области;

Леонид Одер – министр физической культуры и спорта Челябинской области;

Олег Усачев – вице-президент ХК «Трактор» по хоккейным операциям ;

Борис Видгоф – вице-президент ХК «Трактор»;

Иван Савин – генеральный директор ХК «Трактор»;

Анвар Гатиятулин – главный тренер ХК «Трактор».



Сообщается, что стратегия «Трактор-2025» станет основным вектором, который определит развитие системы клуба на будущие пять лет. В ближайшее время её основные положения и направления будут представлены широкой общественности.