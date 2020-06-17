Палмиери: в НХЛ у каждого игрока бойцовский характер. Но хочется вести ребят за собой

Нападающий Кайл Палмиери прокомментировал своё назначение капитаном «Нью-Джерси Дэвилз».
«Я многому научился у ребят, носивших капитанскую нашивку в командах, за которые играл. Если будет принято такое решение, если есть такой вариант, то для меня он станет честью. Но я об этом не думал. Это то, что случается неожиданно. В последние пару лет у нас многие прибавили и сильно помогают нам стать командой, которой мы хотим быть.
Нужен бойцовский характер для того, чтобы попасть в НХЛ и играть здесь. Он есть у каждого хоккеиста лиги. Но хочется вести ребят за собой. Я хочу решать поставленные передо мной задачи, готов заниматься с молодёжью, быть примером для ребят, работать день и ночь, выкладываться на льду. Хочу проявлять эти качества каждый день». — цитирует Палмиери официальный сайт НХЛ.
- 17 июня 2020
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