Павел Дорофеев: ближайшие два все мои мысли связаны с «Трактором»

Новичок «Трактора» Павел Дорофеев поделился ожиданиями от выступления за новый клуб.
«Стал ли обмен неожиданностью? Да, стал неожиданностью. За полчаса до обмена позвонил агент, рассказал о таком варианте, предложил его рассмотреть. Могу точно сказать, что у меня были только положительные эмоции. Хоккей – такая штука, что сегодня ты играешь в магнитогорском «Металлурге», а после звонка уже в челябинском «Тракторе». Всё отлично, по-другому никак.
Матчи в Челябинске всегда проходили отлично, собиралась полная арена, были аншлаги. Чувствовалась мощная поддержка, очень приятно играть при таких трибунах. По поводу принципиальности – думаю, что будут, поскольку провёл в системе клуба не один год, прошёл детскую школу, молодёжную лигу.
Ближайшие два года вся моя работа связана с «Трактором», все мои мысли только об этом – работать и развиваться здесь», — цитирует Дорофеева пресс-служба «Трактора».
- 18 июня 2020
-
09:56
-
09:44
-
08:40
-
00:43
-
00:18
- 17 июня 2020
-
23:56
-
23:25
-
22:37
-
21:53
-
21:28
-
20:45
-
20:18
-
19:43
-
19:24
-
18:56
-
18:18
-
18:07
-
17:57
-
17:48
-
17:06
-
16:38
-
16:11
-
16:08
-
15:54
-
15:35
-
15:15
-
14:31
-
14:26
-
13:47
-
13:38
-
12:47
-
12:11
-
11:35
-
11:31
-
10:51