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Павел Дорофеев: ближайшие два все мои мысли связаны с «Трактором»

Павел Дорофеев: ближайшие два все мои мысли связаны с «Трактором»
Хоккей / КХЛ 0

Новичок «Трактора» Павел Дорофеев поделился ожиданиями от выступления за новый клуб.

«Стал ли обмен неожиданностью? Да, стал неожиданностью. За полчаса до обмена позвонил агент, рассказал о таком варианте, предложил его рассмотреть. Могу точно сказать, что у меня были только положительные эмоции. Хоккей – такая штука, что сегодня ты играешь в магнитогорском «Металлурге», а после звонка уже в челябинском «Тракторе». Всё отлично, по-другому никак.

Матчи в Челябинске всегда проходили отлично, собиралась полная арена, были аншлаги. Чувствовалась мощная поддержка, очень приятно играть при таких трибунах. По поводу принципиальности – думаю, что будут, поскольку провёл в системе клуба не один год, прошёл детскую школу, молодёжную лигу.

Ближайшие два года вся моя работа связана с «Трактором», все мои мысли только об этом – работать и развиваться здесь», — цитирует Дорофеева пресс-служба «Трактора».

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