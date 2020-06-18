Егор Воронков: очень хочу снова помочь «Витязю» выйти в плей-офф

Защитник «Витязя» Егор Воронков поделился ожиданиями от предстоящего сезона КХЛ.
«Наш тренерский штаб во главе с Михаилом Григорьевичем сделал выводы по выступлению команды в целом и по моей игре. С нетерпением жду нового сезона. Очень хочу снова помочь выйти «Витязю» в плей-офф. И реализовать свои личные задачи. Это будет мой шестой сезон (в трёх из пяти сезонов Егор выступал в плей-офф. Прим. «Чемпионата»)», — цитирует Воронкова пресс-служба «Витязя».
В начале апреля стало известно, что Воронков заключил новый контракт с «Витязем». Соглашение рассчитано на два сезона.
В минувшем сезоне 23-летний защитник принял участие в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ, где забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи. В трёх матчах плей-офф на счету Егора 1 (0+1) очко.
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