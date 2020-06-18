Яшкин — о возвращении в НХЛ: на вторых ролях я уже наигрался. В КХЛ могу выйти на свой пик

Чешский нападающий «Динамо» (Москва) Дмитрий Яшкин рассказал, как продление контракта со столичным клубом может помочь ему вернуться в НХЛ.



«Поможет ли успешное выступление в КХЛ вернуться в клуб НХЛ на одну из лидирующих позиций? Пожалуй. На вторых ролях я уже достаточно наигрался. Зачем спешить туда за этим ехать, если здесь я могу стараться и, главное, развиваться как игрок?



Я чувствую, что в КХЛ могу выйти на свой пик. А уже потом посмотрим, какие будут предложения. Но если бы я был готов на любые роли в НХЛ, то я бы оттуда и не уехал. А так… Понятно, что гарантий тебе никто не даст. Но когда придёт время, буду разговаривать обстоятельно на эту тему», — цитирует Яшкина «Матч ТВ».



В дебютном сезоне в КХЛ чешский форвард стал вторым снайпером по итогам регулярного чемпионата, уступив только нападающему ЦСКА Кириллу Капризову. На протяжении всего чемпионата Дмитрий являлся бессменным партнёром Вадима Шипачёва по первому звену московской команды.



В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний Яшкин принял участие в 58 матчах, записав на свой счёт 63 (31+32) балла при показателе полезности "+34" и 75 минутах штрафного времени. В шести матчах Кубка Гагарина форвард забил три гола и отдал три результативные передачи.