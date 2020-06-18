Джонс и Кукан выведены из списка травмированных «Коламбуса»
Защитники «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс и Дин Кукан выведены из списка травмированных. Об этом сообщается на официальном сайте команды из штата Огайо.
Джонс, набравший 30 (6+24) очков в текущем сезоне, пропустил последние 14 матчей «Коламбуса» из-за травмы лодыжки, полученной в феврале. Что касается Кукана, то его травма датирована 2 января — с тех пор он пропустил 29 матчей команды. В текущем сезоне он провёл за «Блю Джекетс» 33 матча, в которых набрал 5 (1+4) очков.
Таким образом, после возобновления Национальной хоккейной лиги оба хоккеиста смогут помочь своей команде в плей-офф.
- 18 июня 2020
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