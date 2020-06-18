Новая арена «Авангарда» может быть полностью построена на средства «Газпром нефти»

Компания «Газпром нефть» построит новую аренду для омского «Авангарда» вне зависимости от решения властей выделить на эти нужды финансы. Об этом заявил губернатор Омской области Александр Бурков.



«Сейчас разрешение на строительство выдано. Компания «Газпром нефть» вышла на строительство. Готовится площадка. Подготовительные работы ведутся. Объект будет построен к молодёжному чемпионату мира по хоккею. Это конец 2022 года. Точка.



Компания «Газпром нефть», если за что-то берётся, она делает. Будут федеральные деньги, не будут – они этот объект построят. Если Александр Дюков сказал, что будет построен объект, он будет построен. И «Авангард» наш любимый вернётся обратно в Омск», — цитирует Буркова «Омск-информ».



Ранее «Авангард» играл домашние матчи на «Арене-Омск», однако осенью 2019 года она была снесена после признания непригодной для эксплуатации. С тех пор омская команда проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе.