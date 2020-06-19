«Полное замешательство». Карлсон рассказал, как Овечкин просил у его тёти кетчуп к пасте

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон рассказал о курьезной ситуации с российским форвардом Александром Овечкиным.
«Обеды на 20, 30, 40 человек были довольно обычным явлением в моём воспитании. Это было очень весело провести время в доме моей тети. Это было недалеко от того места, где мы все остановились. Мы пили вино, ели хорошую еду. Когда принесли пасту Овечкин подошёл к моей тете и сказал: «эй, извините, ребята, у вас есть кетчуп?». И я до сих пор могу представить себе лицо моей тёти, выражение полного замешательства, которое она ему бросила. Она даже не знала, что ему ответить. Она сказала ему что-то вроде «Мы не делали картошку фри. Зачем тебе кетчуп?». Очевидно, она была более вежливой тогда, но я уверен, что это происходило в её голове», — приводит слова Карлсона Russian Machine Never Breaks.
В текущем сезоне Карлсон набрал в 69 матчах 75 (15+60) очков. В среднем за матч Карлсон набирал по 1,09 очка. Это — лучший показатель в истории «Вашингтона» для защитников.
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