Мышкин — о поражении сборной на ОИ в Сочи: не хотелось верить в то, что произошло

Олимпийский чемпион по хоккею, шестикратный чемпион мира Владимир Мышкин вспомнил поражение сборной России в 1/4 финала олимпийского турнира в Сочи — 2014. Тогда он входил в тренерский штаб команды Зинэтулы Билялетдинова — сборная уступила финнам со счётом 1:3.



«Не хотелось верить в то, что произошло. Очевидно, что где-то все вместе не сработали — тренеры и игроки. Команда была собрана довольно именитая, но, наверное, подготовка к таким турнирам должна быть не в течение двух-трех дней. Не хватило той доводки, чтобы сделать команду более управляемой, настроенной на победу.



Одной из причин поражения называют то, что Варламова предпочли Бобровскому? Задним числом все мастера и все всё знают. Когда перед игрой стоял вопрос, кого ставить в ворота, были различные доводы за и против. Но тренерский штаб так решил, и история не терпит сослагательного наклонения», — цитирует Мышкина ТАСС.