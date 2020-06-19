Тренер «Амура» — о игре команды в защите: мне подфартило — все бонусы свалились на оборону

Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин прокомментировал селекцию клуба в межсезонье.
«Костяк команды сохранён. В нынешних условиях, когда на дворе не самые веселые события, это главное. Также хорошо, что «Амур» постоянно на слуху, команда работает, обмены с её участием не устают обсуждать. Это ещё один плюс.
Изменения в защите? В «Амуре» стабильная оборонительная линия, в прошлом сезоне по пропущенным шайбам мы стали пятыми в лиге, опередили, к примеру, СКА. Перестановок у нас минимум, в результате обмена Сергея Плотникова добавился молодой Ольшанский.
Кто бы ни был в нашей обороне, моя задача, как тренера защитников, — работать с этими игроками. Давать им шансы, доводить линию до ума.
Столь высокий результат по части обороны в прошлом сезоне — заслуга всей команды, всего штаба. Главный тренер Александр Гулявцев дал правильную тактику, тренер нападающих Павел Торгаев попросил форвардов опускаться ниже к защитникам, тренер вратарей Олег Филимонов вывел наших голкиперов на более высокий уровень. А мне подфартило — все бонусы свалились на оборону», — цитирует Юдина Russia-Hockey.
- 19 июня 2020
-
11:19
-
10:50
-
10:21
-
10:06
-
09:37
-
06:15
-
00:57
-
00:26
- 18 июня 2020
-
23:44
-
23:22
-
22:53
-
22:23
-
21:50
-
21:30
-
20:52
-
20:36
-
19:51
-
19:18
-
19:03
-
18:25
-
17:54
-
17:35
-
17:32
-
17:26
-
17:25
-
17:14
-
16:50
-
16:33
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
14:43
-
14:27
-
14:14
-
13:34