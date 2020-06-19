Тренер «Амура» — о игре команды в защите: мне подфартило — все бонусы свалились на оборону

Тренер «Амура» по работе с защитниками Александр Юдин прокомментировал селекцию клуба в межсезонье.



«Костяк команды сохранён. В нынешних условиях, когда на дворе не самые веселые события, это главное. Также хорошо, что «Амур» постоянно на слуху, команда работает, обмены с её участием не устают обсуждать. Это ещё один плюс.



Изменения в защите? В «Амуре» стабильная оборонительная линия, в прошлом сезоне по пропущенным шайбам мы стали пятыми в лиге, опередили, к примеру, СКА. Перестановок у нас минимум, в результате обмена Сергея Плотникова добавился молодой Ольшанский.



Кто бы ни был в нашей обороне, моя задача, как тренера защитников, — работать с этими игроками. Давать им шансы, доводить линию до ума.



Столь высокий результат по части обороны в прошлом сезоне — заслуга всей команды, всего штаба. Главный тренер Александр Гулявцев дал правильную тактику, тренер нападающих Павел Торгаев попросил форвардов опускаться ниже к защитникам, тренер вратарей Олег Филимонов вывел наших голкиперов на более высокий уровень. А мне подфартило — все бонусы свалились на оборону», — цитирует Юдина Russia-Hockey.