У форварда «Торонто» Остона Мэттьюса выявлен коронавирус
Тест нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса на коронавирус дал положительный результат, сообщает Toronto Sun. Хоккеист сейчас самоизолировался в своём доме в штате Аризона.
Во время карантина вместе с Мэттьюсом жил голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен. По информации издания, у датчанина коронавирус не выявлен.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
В «Тампе» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Клуб закрыл тренировочную базу
- 19 июня 2020
-
23:21
-
23:02
-
22:39
-
21:52
-
21:31
-
21:00
-
20:36
-
19:51
-
19:43
-
19:01
-
18:51
-
18:39
-
17:56
-
17:31
-
17:21
-
17:05
-
16:49
-
16:23
-
15:58
-
15:21
-
14:49
-
14:29
-
14:04
-
13:29
-
13:15
-
12:38
-
12:23
-
11:19
-
10:50
-
10:21
-
10:06
-
09:37
-
06:15
-
00:57
-
00:26
Партнерский контент