У форварда «Торонто» Остона Мэттьюса выявлен коронавирус

Тест нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса на коронавирус дал положительный результат, сообщает Toronto Sun. Хоккеист сейчас самоизолировался в своём доме в штате Аризона.

Во время карантина вместе с Мэттьюсом жил голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен. По информации издания, у датчанина коронавирус не выявлен.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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