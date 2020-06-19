В «Тампе» выявлено 5 случаев заражения коронавирусом. Клуб закрыл тренировочную базу

Один из клубов Национальной хоккейной лиги закрыл тренировочную базу из-за заражения коронавирусом нескольких игроков и сотрудников. Об этом информирует аналитик TSN Боб Маккензи в своём «твиттере».

Сообщается, что у трёх хоккеистов и двух сотрудников команды было выявлено заражение коронавирусом. Вероятно, речь идёт о клубе «Тампа-Бэй Лайтнинг». Ожидается, что, если дальнейших положительных результатов тестов в клубе не будет, тренировочный центр будет открыт вновь.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».