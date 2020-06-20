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Рантакари обратился к болельщикам «Нефтехимика»

Рантакари обратился к болельщикам «Нефтехимика»
Хоккей / КХЛ 0

Финский новичок «Нефтехимика» Отсо Рантакари, перешедший из «Давоса», обратился к болельщикам нижнекамского клуба.

«Привет, болельщики «Нефтехимика»! Рад сообщить, что буду играть в вашей команде и с нетерпением жду начала сезона. Увидимся на арене!» — сказал Рантакари на видео, опубликованном пресс-службой клуба в «Инстаграме».

В минувшем сезоне 26-летний Рантакари в чемпионате Швейцарии за «Давос» и «Биль» провёл 37 матчей и набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+3».

Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.

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