Рантакари обратился к болельщикам «Нефтехимика»
Финский новичок «Нефтехимика» Отсо Рантакари, перешедший из «Давоса», обратился к болельщикам нижнекамского клуба.
«Привет, болельщики «Нефтехимика»! Рад сообщить, что буду играть в вашей команде и с нетерпением жду начала сезона. Увидимся на арене!» — сказал Рантакари на видео, опубликованном пресс-службой клуба в «Инстаграме».
В минувшем сезоне 26-летний Рантакари в чемпионате Швейцарии за «Давос» и «Биль» провёл 37 матчей и набрал 26 (11+15) очков при показателе полезности «+3».
Минувший сезон в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Предполагается, что следующий сезон начнётся 2 сентября 2020 года. В соответствии с регламентом, клубы должны начать подготовку за 45 дней до начала регулярки.
«Нефтехимик» объявил о подписании контракта с защитником Отсо Рантакари
- 20 июня 2020
-
20:50
-
20:35
-
20:21
-
19:52
-
19:21
-
18:42
-
18:08
-
17:25
-
17:20
-
16:05
-
15:18
-
15:04
-
14:39
-
14:00
-
13:30
-
13:18
-
12:53
-
12:23
-
11:52
-
11:28
-
10:53
-
10:24
-
09:57
-
09:32
-
09:19
-
03:00
-
02:09
-
01:00
-
00:45
-
00:15
- 19 июня 2020
-
23:21
-
23:02
-
22:39
-
21:52
-
21:31
Партнерский контент