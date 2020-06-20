Источник: предварительный раунд плей-офф НХЛ стартует 30 июля

Известный обозреватель издания New York Post Ларри Брукс в своём «твиттере» сообщил, что предварительный раунд плей-офф Кубка Стэнли должен начаться 30 июля.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига не будет вводить чёткую сетку для предварительного раунда плей-офф Кубка Стэнли. В каждом раунде соперники будут определяться согласно посеву.

Напомним, регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют по три матча в формате круговой системы. Эти матчи позволят клубам изменить номер посева в плей-офф. Остальные команды, параллельно круговому турниру, проведут серии до трёх побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырём сеяным командам конференций. С первого раунда серии будут до четырёх побед.

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