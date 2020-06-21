Форвард «Нью-Джерси» Хишир объявил о прохождении службы в армии

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир проходит службу в армии. По словам игрока, он решил отслужить на родине в Швейцарии в армии, чтобы поддержать форму. Хишир, являющийся первым номером драфта НХЛ 2017 года, отправился в Швейцарию на время пандемии коронавируса, из-за которой был прерван сезон в НХЛ. Для «Нью-Джерси» сезон завершился досрочно, так как клуб не смог попасть в число участников плей-офф.
«Этим летом я должен отслужить 18 недель. А затем в течение 6-7 лет летом надо быть в тренировочном лагере по три недели. Если я буду играть на чемпионате мира за Швейцарию, это тоже засчитают. Это специальная армия для спортсменов, в нашей группе находятся семь хоккеистов.
Пока ничего армейского мы не делали. Просто нужно правильно одеваться и приходить в тренировочный центр. Там есть всё, чтобы заниматься и исполнять воинскую обязанность. Я сделал это, чтобы поддерживать форму, ведь фитнес-центры были закрыты», — цитирует Хиршира пресс-служба НХЛ.
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