Федерация хоккея России поздравила с Днём медицинского работника

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) опубликовала поздравление с Днём медицинского работника, который в России празднуется 21 июня.

«Сегодня я от всего сердца хочу поздравить и сказать слова искренней благодарности всем нашим медицинским работникам. Последние несколько месяцев наглядно показали, насколько ценен и дорог их тяжёлый труд, и как достойно они справляются со всеми выпавшими трудностями. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием, которое наши медики проходят с честью.

День медицинского работника – это дополнительный повод сказать огромное спасибо всем тем, кто спасает жизни. От лица Федерации хоккея России и лично от себя я искренне поздравляю всех наших медиков: врачей и медсестёр, фельдшеров и лаборантов, работников бригад скорой помощи, — всех-всех, кто связан с медициной по долгу службы и зову сердца за их непростую работу», — сказал президент ФХР Владислав Третьяк.

«В этом году День медицинского работника мы отмечаем с чувством особой благодарности, которую сложно выразить словами. Мы отдаём дань уважения врачам — тем, кто сейчас сражается с пандемией, тем, кто продолжает делать свою работу, лечить людей и спасать жизни.

Для вас сегодня выходить на свой пост – уже подвиг. Уверен, что благодаря вашим беспрецедентным усилиям вирус будет побеждён, жизнь вернётся в привычную колею, как и хоккей – на арены. Но память и бесконечная благодарность останутся с нами. Спасибо за вашу преданность общему делу, за силу и стойкость», — сказал председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.