Дасаев: Знарок с его богатым тренерским опытом может привести «Спартак» и к чемпионству

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной России Ринат Дасаев рассказал о симпатиях в хоккее. Дасаев высоко оценил работу Олега Знарка в столичном «Спартаке».

«Болею ли за «Спартак»? Конечно. Как и вся моя семья. И ещё за «Ак Барс», потому что эта команда из Татарстана. К сожалению, из-за коронавируса сезон получился смазанным, тем не менее и «Спартак» и «Ак Барс» успели порадовать игрой. При Зинэтуле Билялетдинове казанцы всегда попадали в полуфиналы и финалы. У Зинэтулы Хайдяровича неповторимый почерк, команда строго играла в обороне, чувствовалась стопроцентная дисциплина. После его ухода «Ак Барс» изменился, но в прошедшем сезоне снова был претендентом на кубок.

Что же касается «Спартака», честь и хвала всем, кто помогал клубу восстановиться, подняться на высокий уровень. С приходом Олега Знарка красно-белые преобразились. Чувствуется сплочённость состава. Да, Знарок всегда отличался жёсткостью. Практиковал это и в сборной, и сейчас в «Спартаке». В то же время есть отличный контакт с игроками, они соблюдают все тренерские замыслы и установки. Взаимопонимание дорогого стоит.

Знарок, побывал, скажем так, в академическом отпуске, отдохнул и вернулся с новыми силами в новую команду, которая ставит амбициозные задачи. И правильно сделал. Интереснее всего именно поднимать команду, делать так, чтобы она играла на максимуме возможностей.

Очень нравится стиль команды. Никого из игроков выделять не стану, «Спартак» хорош как раз тем, что в нужный момент может отличиться кто угодно. Думаю, Знарок с его богатым тренерским опытом может привести «Спартак» к чемпионству. Почему бы и нет? Вижу, что в этом межсезонье приходят хорошие мастера, надеюсь, блеснут молодые игроки», — цитирует Дасаева пресс-служба КХЛ.