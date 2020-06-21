Малахов: когда пришёл в ЦСКА, казалось, что с таким составом проигрывать вообще нельзя
Победитель чемпионата мира, Олимпийских игр и обладатель Кубка Стэнли Владимир Малахов рассказал о важности работы тренера. Титулованный россиянин вспомнил, как в ЦСКА работал Виктор Тихонов.
«В 18 лет пришёл в ЦСКА, и там была балда: Фетисов, Макаров, Касатонов, Ларионов, Крутов, Быков, Хомутов, Каменский, Сильнов, Гусаров. Мне казалось, с таким составом проигрывать вообще нельзя. Но Тихонов не уставал повторять, что порядок бьёт класс. Тогда, в 18 лет, думал: «Ну какой порядок?» Такой класс должен всё переигрывать.
Но потом уехал в НХЛ, поиграл там и изменил мнение. У нас в «Рейнджерс» были одни звёзды. На короткой дистанции что-то можно было выиграть, но на длинной получались лебедь, рак и щука», — цитирует Малахова пресс-служба НХЛ.
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