Вайсфельд: контракт не гарантирует Загидулину место в основном составе «Калгари»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд оценил шансы голкипера системы «Калгари Флэймз» Артёма Загидулина заиграть в НХЛ.

«Ну во-первых, Артём пока ещё никуда не пробился. Контракт не гарантирует места в основном составе. Более вероятный для него вариант — игра за фарм-клуб. Но вообще, такие истории бывают. Хотя и нечасто. Определённый уровень у Загидуллина есть. Тут очень много от характера зависит и от личной мотивации.

В своё время был очень характерный пример — Набоков и Еремеев. Два классных вратаря примерно одного уровня. Еремеев сначала котировался даже выше, когда они уезжали в НХЛ. Но один терпеть не захотел, а другой сказал, что пойдёт до конца. Дальше вы знаете. У обоих была достойная карьера. Но у Еремеева — в нашей лиге, а у Набокова — в НХЛ.

Почему Загидуллина никто из клубов КХЛ не пытался удержать, когда он улетал? Его кандидатура на роль основного вратаря не выглядела очевидной. Вот Сорокин или Шестёркин — было понятно, что эти ребята потянут. А с Загидуллиным был риск. Может, выстрелит, может, нет.

Получится ли у Артёма в «Калгари»? Вратари — такое дело… Много зависит от случая, фарта, обстоятельств. У Загидуллина сейчас есть шанс. Пусть небольшой, но есть. И если не попробует, всю жизнь себя будет корить. Пусть делает всё что от него зависит! По крайней мере, перед собой будет честен.

Похожая ситуация была с Данилой Марковым, когда его драфтовал. Его тоже отправили в фарм-клуб. И вот мы по телефону разговариваем, он заявляет: «Я, наверное, в «Спартак» вернусь». Думал, буду его отговаривать. А я ему в ответ: «Да, конечно, возвращайся. Но учти, потом будешь сидеть на завалинке и локти кусать, что был шанс, а ты его не использовал. Сперва сделай всё что от тебя зависит, а потом решай». В итоге человек в НХЛ очень хорошую карьеру сделал», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».