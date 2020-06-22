Анисин: в «Хумо» весь год были вменяемые задержки зарплаты. Также не выплатили бонусы

Обладатель Кубка Гагарина форвард Михаил Анисин, перешедший из «Хумо» в шведский ИК «Гутс», рассказал о задержках зарплаты в узбекистанском клубе.



«Вменяемые задержки зарплаты были в течение всего года. Они до сих пор и остаются. Не буду скрывать: перед некоторыми игроками и тренерским штабом есть задержки по апрельским зарплатам и февральским бонусам. Также всей команде не выплатили бонусы. Посмотрим, как это всё нормализуется. Руководство нам обещает, что всё выплатит до конца июня, так что ждём. Буду ли я в случае чего судиться с клубом? Ну, вы сразу радикальные меры предлагаете… Мы — люди нормальные. Если нам скажут: „Мы не отдадим ваши заработанные деньги“, то на такие случаи есть арбитраж. Руководство дало нам слово, что до конца июня всё будет погашено. Пока что все его обещания выполнялись. Все мы понимаем, что команда существует всего первый год и в текущей ситуации ей непросто», — цитирует Анисина AllHockey.ru.