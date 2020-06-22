Брызгалов: переживаю за людей в России. У меня обострённое чувство справедливости

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов рассказал, почему позволяет себе критические высказывания о положении дел в России.



«Почему я критически высказываюсь о положении дел в России, хотя подхалимская позиция помогла бы мне организовать плацдарм для работы в России? Я интересуюсь тем, что происходит в России. Там живут мои мама и папа, мои друзья. Я общаюсь с ними, получаю информацию, что происходит на самом деле. Просматриваю разные новости. Каждый год приезжаю в Россию на два месяца, и мне хватает этого времени, чтобы оценить ситуацию.



Когда меня спрашивают, я высказываю свое мнение. У меня обострённое чувство справедливости. Я переживаю за людей, живущих в России. Хочется, чтобы их жизнь улучшалась.



И мне противна сама мысль о подхалимаже, лизоблюдстве, приспособленчестве. Это так унизительно и позорно! Я никогда себе в жизни этого не позволю. Это растаптывает человеческое достоинство. Чтобы ради денег, преференций, контрактов говорить не то, что думаешь… Пресмыкаться, целовать эти ботинки. Никакие деньги и чины меня на это не сподвигнут», — цитирует Брызгалова «Матч ТВ».

Брызгалов — о протестах в США: телевизор не смотрю, до политических новостей мне дела нет