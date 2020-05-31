Брызгалов — о протестах в США: телевизор не смотрю, до политических новостей мне дела нет

Чемпион мира 2009 года, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов поделился мнением об акциях протеста в США.

«Не знаю о протестах, у нас в Нью-Джерси всё спокойно. Телевизор я не смотрю последние месяцы, до политических новостей мне дела нет. Не опасаюсь ли я, что волнения разрастутся? Пока даже не знаю, чего мне опасаться», — приводит слова Брызгалова Sport24.

Беспорядки в США продолжаются уже несколько дней. Они начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе полицейский во время задержания убил афроамериканца Джорда Флойда.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».