Алексей Тертышный подписал контракт с «Челметом» на один год

Клуб Высшей хоккейной лиги «Челмет» подписал однолетний контракт с главным тренером Алексеем Тертышным, информирует официальный сайт «Трактора».



«Очень рад остаться в родном клубе. Большое спасибо новому руководству «Трактора» за доверие. В свою очередь, тренерский штаб «Челмета» станет работать согласно новой клубной стратегии. Мы сообща с коллегами составили детальный план подготовки к сезону-2020/2021, который в зависимости от внешних факторов, связанных с пандемией, может быть слегка скорректирован. К старту чемпионата в сентябре подойдём во всеоружии и, надеюсь, в предстоящем сезоне будем гораздо чаще радовать наших болельщиков», — прокомментировал Тертышный подписание контракта с клубом.