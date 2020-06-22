Форвард «Локомотива» Ткачёв опроверг слухи о романе с фигуристкой Сотниковой

Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал слухи о романе с олимпийской чемпионкой Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделиной Сотниковой.
«Это неправда. Я даже так скажу: у меня с этим человеком нет никаких контактов ни в какой сфере. Сейчас, соответственно, тоже ничего нет. Нас видели на свадьбе друга, мы только знакомы», – приводит слова Ткачёва «Татар-информ».
Ранее сообщалось, что Сотникова пострадала от действий гадалки. Напомним, колдунья обманула фигуристку на 2 млн рублей, пообещав вылечить её сестру. Но оказалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 обращалась к гадалке вовсе не из-за сестры. Её просьба была связана с безответной любовью. Летом 2019 года Аделина тайно встречалась с Владимиром Ткачёвым, но их роман оказался недолгим.
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