Вратарь Антон Тодыков подписал однолетний контракт с «Витязем»
Голкипер Антон Тодыков продлил контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Новое соглашение с 27-летним вратарём рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне Тодыков не провёл ни одного матча в составе клуба из Подольска. В КХЛ голкипер принял участие в двух матчах, потерпев одно поражение, пропуская 2,34 шайбы за игру и отражая 92,5% бросков.
«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги занял 7-е место в Западной конференции. Подопечные Михала Кравеца в первом раунде розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина встретились с санкт-петербургским СКА и проиграли в четырёх матчах. Четвёртый матч серии стал пятым по продолжительности в истории КХЛ.
37-летний нападающий Артюхин продлил контракт с «Витязем»
- 22 июня 2020
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