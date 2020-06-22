Вратарь Антон Тодыков подписал однолетний контракт с «Витязем»

Голкипер Антон Тодыков продлил контракт с «Витязем», сообщает официальный сайт подмосковного клуба. Новое соглашение с 27-летним вратарём рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне Тодыков не провёл ни одного матча в составе клуба из Подольска. В КХЛ голкипер принял участие в двух матчах, потерпев одно поражение, пропуская 2,34 шайбы за игру и отражая 92,5% бросков.

«Витязь» в регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Континентальной хоккейной лиги занял 7-е место в Западной конференции. Подопечные Михала Кравеца в первом раунде розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина встретились с санкт-петербургским СКА и проиграли в четырёх матчах. Четвёртый матч серии стал пятым по продолжительности в истории КХЛ.